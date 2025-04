Nuno Brito está nomeado... «Primeiro salvo» ou a «descer a pique»? Ouça as opiniões dos colegas

No Big Brother, enquanto a Carina e o Nuno cumprem o turno na tarefa semanal, o concorrente desabafa sobre os últimos acontecimentos. Considera que é o alvo tanto do Luís como da Adrielle e que a brasileira está a fazer-se de vítima. Sobre a Érica, confessa que ficou surpreendido quando a concorrente o acusou de se aproximar por conveniência. A Carina afirma que não pode opinar por não ter nada a ver com a relação dos dois, no entanto, admite que sempre achou estranho pois tanto estão bem como estão mal. Ao mesmo tempo, na cozinha, o Tomé comenta com a Érica, o Micael e o Igor que quer que o Nuno fique nomeado. Já o Igor, considera que se assim for, o concorrente vai ser o primeiro salvo por mexer com a casa. A Érica reprova a forma como o Nuno se insurgiu contra a Adrielle e o Tomé conclui que o concorrente está a “descer a pique”.

A passada gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

Lembre-se que o Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

veja também:

Tudo sobre o casaco viral de Cristina Ferreira que conquistou a internet - Big Brother - TVI