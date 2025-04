No Big Brother, Nuno Brito conversa com Dinis Almeida sobre tudo o que aconteceu na noite anterior, na gala e cadeira quente. O líder confessa que estava a torcer para que fosse Érica Reis a ser expulsa do programa, pois já o desiludiu muito.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!