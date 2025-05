Nuno Brito exalta-se com a casa: «Há um terceiro grupo, que sou eu sozinho»

Nuno Brito garante que não sabia que o Poder da Troca era para salvar alguém das nomeações e, por isso, nega que 'excluiu' Manuel Rodrigues da Prova do Líder e não Lisa Schincariol com a esperança que a jovem retribuísse a vantagem e o salvasse das nomeações com Poder da Troca.

Todos os concorrentes acharam que o personal trainer não estava a ser sincero e acusaram-no de estar a fazer 'jogo'. «É conveniente de mais», reagiu Diogo. «E nós falámos disto hoje no quarto contigo», acrescentou Carolina Braga.

Exaltado, Nuno Brito defendeu-se: «É sempre o mesmo (...). Eu só não chamo ninguém de matilha, mas há um grupo e, pelos vistos, há dois agora. Aliás, há um terceiro grupo, que sou eu sozinho».

