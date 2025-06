Nuno Brito faz inesperado desabafo com o Big Brother: «Estou farto de dar tiros nos pés»

No Big Brother, o Nuno anda sozinho pela casa, visivelmente abatido. O concorrente confessa ao Big Brother que se sente cansado e desanimado e partilha que no início do programa acreditou mesmo que iria ganhar com toda a certeza. No entanto, assume que se fartou de “dar tiros nos pés” e acabou por “estourar” a oportunidade de mudar a sua vida.

Veja o vídeo!

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

