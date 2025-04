Nuno Brito fecha-se para Lisa Schincariol: «Não te aproximes de mim... nem me cumprimentes de manhã»

No Big Brother, imediatamente após a cadeira quente, o Nuno aborda a Lisa com algo que o preocupa. O concorrente lembra que hoje um grande amigo seu saiu, o Dinis. E lembra que todas as pessoas que saíram, ela chegou perto, tocou, abraçou e falou de quem os expulsos eram próximos... Quando o Tiago saiu da casa, ela agarrou no Manuel. Quanto a ele, em momento algum ela lhe tocou ou desejou força. Diz que mantém a palavra e não irá nomear nem nada, mas pede para ela manter distância e não o cumprimentar de manhã, nem de tarde, nem de noite.

O concorrente acaba por abandonar com Solange e os dois vão até à zona da piscina. No alpendre, Lisa comenta que ficou «chocada». Igor pergunta o que é que se passou e Lisa atira «porque não lhe dei um abraço». Já na zona da piscina, Nuno mostra-se bastante chateado. E confessa que nem está a raciocinar bem. No alpendre, a Lisa lembra que não é de toque e Sara pergunta se alguém a tocou. Já Lisa atira «eu não falo nada, está tudo bem». Sara volta a perguntar o que é que se passa e Lisa atira «a única pessoa que viu foi o Mica». Sara pede para o concorrente contar, mas Lisa pede para ele não o fazer.

Na piscina, Solange diz que restaram dois do grupo dos mauzões e Nuno atira que o Tomé está parvo. E acrescenta que o Tomé tem ideia que o grupo é Nuno e Solange e depois as pessoas vão-se afastando... E acaba por rematar: «se o bem vence, vamos ver quem é que tem má vontade.» De volta ao alpendre, Lisa atira que vai ter que ir falar e, na piscina, a concorrente pergunta se pode explicar-se. Nuno atira que não tem nada para falar. Lisa diz que ele tem que a deixar explicar, no entanto, não o fará à frente de toda a gente.

Já no quarto cor-de-rosa, Lisa diz que só não o fez porque queria fazer em privado. E pergunta se pode dar um abraço. Nuno não entende a necessidade, mas Lisa acaba por abraçá-lo e pede que tenha calma, acrescentando que não é preciso ser dramático. Lisa confessa que foi apanhada de surpresa com o pedido de distância e explica que não é uma pessoa de toque... viu que ele estava mal, mas preferia fazer em privado, e a pessoa que precisava de um carinho maior era a Solange. Explica que o viu mal, mas com ele não consegue aproximar-se mais. Afirma que ele não precisa de manter distância porque ela não quer. No entanto, se ele preferir, ela não fala e respeita.

Ontem, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

VEJA TAMBÉM: Márcia Soares arrasa Dinis Almeida, após a expulsão: «Tens a mente um bocadinho pequena…»