Nuno Brito foi expulso, mas continua a ser tema de 'fofoca' dentro da casa: «Foi cavando a sua sepultura...»

Nuno Brito já saiu da casa, mas continua a ser assunto na casa do Big Brother. No jardim, Luís Gonçalves confessa que o personal trainer foi perdendo apoio dentro da casa «porque foi cavando a sua sepultura».

Manuel Rodrigues sublinhou: «Nas últimas semanas, começou a ficar mais notório algumas atitudes dele...».

«Vocês já viam as coisas, mas só viam aquilo que vos interessa», acrescentou Luís.

Isto acontece após uma gala de emoções fortes, que culminou com a expulsão inesperada de Nuno Brito, que provocou grandes reações da parte dos concorrentes. Já em estúdio, Nuno usou o poder que conquistou e nomeou diretamente Carina Frias. Manuel Rodrigues é o novo líder da semana e nomeou diretamente Luís Gonçalves.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

