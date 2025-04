Nuno Brito implacável com Érica Reis: «Eu queria e ainda quero que te vás embora»

No Big Brother, após a Gala terminar, o anfitrião dá início à cadeira quente e começa por perguntar quem concorda com Luís, quando afirma que Nuno é o «dono disto tudo». Érica concorda e diz que as atitudes de Nuno falam por si, as imagens que passaram sobre a Lisa mostram que Nuno fica paranoico quando não controla as coisas à sua volta. Nuno diz que apenas se preocupa com as pessoas à sua volta e a concorrente atira: «nota-se». Érica ironiza dizendo que Nuno gostava tanto dela que até atribuía a bolacha mole a si.

Nuno diz que o timeline de Érica esta off e explica que sentiu que Érica, quando decidiu falar consigo, não o quis ouvir nem se mostrou preocupada, apenas quis verbalizar aquilo que sentia. O concorrente atira que Érica tem a cabeça dura e a concorrente devolve a acusação. Nuno atira que os seus argumentos são fortes. O Big pergunta se Nuno acha que Érica está ressabiada, o concorrente confirma. Érica não se mostra feliz com as palavras e diz que então, Nuno considera-a mesmo fraca, perdida no jogo e que vai apanhá-la na curva...

Nuno assume que queria que Érica saísse, a concorrente comenta que afinal Nuno não cuida das pessoas que gosta, ou então, não gostava mesmo de si. Nuno responde que fica mesmo preocupado com os que gosta, Érica não entende a justificação e Nuno volta a frisar que queria e continua a querer que a concorrente seja expulsa. Érica ironiza e diz que só quer confirmar que eram imensamente amigos e agora quer que seja expulsa. A concorrente acredita que Nuno não está a ser verdadeiro, mas felizmente, não é Nuno quem decide quem fica ou não no programa.

Ontem, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

