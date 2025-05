Nuno Brito irredutível com Lisa Schincariol: «Não temos nem de olhar um para o outro»

No Big Brother, no jardim, o Nuno condena a Lisa e a Solange por discutirem e agora estarem juntas como se fossem amigas. O Luís também se mostra desiludido com a Lisa, afirmando que a concorrente o tentou “queimar”, no entanto, atira que irá falar com ela mais tarde. O Nuno sugere que falem quando ele não estiver presente e a Lisa responde que dispensa conversar com o personal trainer. O Nuno acusa a Lisa de se achar a princesa, de ter a mania e de não ser verdadeira. A advogada estagiária contesta que confia mais no que o Nuno diz quando está exaltado do que o resto do dia e os dois trocam acusações como nunca o fizeram. No confessionário, a Lisa recorda que sempre protegeu o Nuno, no entanto, assume que desta vez o concorrente a tratou mal, mentiu, manipulou e adulterou o que disse e fez jogo baixo…

No Especial de segunda-feira, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

