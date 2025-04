Nuno Brito irritado com Ana Neto: «Devias dar graças a Deus que haja gajos como nós»

Durante os bastidores do Especial, Nuno mostra-se revoltado por continuar a ser condenado pelos comentários feitos com os rapazes. Ana atira que não podem menosprezar a sua opinião e Nuno interrompe pedindo para a concorrente não aproveitar a situação para ter notoriedade. Ana defende que não julgou ninguém e apenas quis passar a mensagem de que as conversas deste género não estão corretas. Nuno insiste que nada foi dito com maldade e Ana reforça que nunca disse o contrário.

Irredutível, Nuno constata que se fazem um drama com este tipo de situações e quer ver o que fazem quando a casa estiver do avesso. Ana insiste que tem o direito de dar a sua opinião e Nuno condena-a por incentivar mais pessoas a acharem que a conversa entre os rapazes foi algo muito mau.

Dinis acrescenta que a conversa é um exemplo para os homens e Nuno completa que Ana devia dar graças a Deus por existirem homens assim. Nuno remata dizendo que também dará sempre a sua opinião, mesmo que doa e faça chorar.

No confessionário, Inês comenta que houve um “curto-circuito” na cabeça de Nuno, condenando a reação exagerada do concorrente.