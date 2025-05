Nuno Brito irritado com Carina Frias: «Não precisas de te fazer de vítima»

No Big Brother, Nuno Brito, Igor Rodriguez e Carina Frias reunem-se no restaurante da casa, para desfrutarem do almoço dos nomeados, a dois dias da grande gala, em que um deles vai ser expulso do jogo.

Nuno e Igor acabam por se desentender durante uma conversa e Lisa Schincariol é um dos temas de conversa. Carina acaba por se pronunciar e entra em confronto com Nuno também.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

