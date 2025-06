Nuno Brito leva colegas ao limite: «Ele faz-te duvidar de ti mesma»

No Big Brother, no lounge do líder, em conversa com o Manuel Cavaco, o Nuno garante que não disse que a Lisa “não valia um tostão”. O líder alerta que podem aparecer imagens e o Nuno passará por mentiroso. No entanto, o Nuno acha mesmo que não disse. Ao mesmo tempo, no quarto amarelo, a Lisa, o Luís e a Carina falam do mesmo assunto e, sobretudo Carina, não poupa críticas ao concorrente dizendo que ele fará de tudo para enterrar os outros. A Carina chega a dizer que tem medo do Nuno porque para argumentar com ele é mesmo preciso ter boa memória.

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

