No intervalo da gala, o Nuno sente necessidade de se explicar ao Luís depois de ouvir a opinião do ex-militar sobre o seu comportamento em relação aos comentários sobre as meninas. Depois de ser chamado à atenção pelo novo concorrente, o Nuno acaba por pedir desculpa à Ana. O líder confessa ao Big Brother que sente que está a passar uma imagem de bully e não é isso que quer.