Nuno Brito passa-se com insinuações graves de Luís Gonçalves! Veja o que aconteceu

No Big Brother, o clima de guerra continua a prosperar. Entre Luís Gonçalves e Igor Rodriguez os ânimos não se têm acalmado e com Nuno Brito também não.

Luís fez acusações graves a Nuno, deixanto este exaltado. O novo concorrente acusa o ex-residente da casa de vidro de já ter ameaçado pessoas dentro do programa.

O Big Brother 2025 comemora os 25 anos do icónico reality show no nosso país. Desde a estreia, a 23 de março, o programa tem gerado grande entusiasmo entre os fãs. Com concorrentes que não passam despercebidos, a competição está cada vez mais acesa e promete muitas surpresas.