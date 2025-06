Nuno Brito passa-se com os colegas: «Sejam reais no que dizem!»

No Big Brother, Carina Frias discute com Nuno Brito na cozinha, depois de já terem estado a discutir no quarto. O motivo é uma situação antiga, que envolve concorrentes já expulsos do programa, sobre utilização de açúcar. Carina acusa Nuno de mentir e este garante o contrário. Luís Gonçalves e Carolina Braga também se envolvem e o caos e a gritaria instalam-se.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!