Nuno Brito passa-se com Solange Tavares: «Se concordas, ficas a ouvir! (...) Não chegou a tua vez de falar»

Na casa do Big Brother, fazem um balanço da prova semanal uma vez que, durante a madrugada a divisão dos turnos deu origem a um desentendimento entre os concorrentes da casa.

Érica condena o facto de ter ficado demasiada gente acordada, o que fez com que ninguém trocasse com ela quando estava a terminar a prova. Mariana refere que basta ter bom senso e a confusão instala-se.

Nuno alerta o grupo para não discutirem alto, por respeito a quem descansa. Solange intervém, deixando Nuno bastante irritado.

Dinis também critica o empenho do Manuel Rodrigues na prova dando origem a mais um bate-boca entre os dois.

