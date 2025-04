Nuno Brito perde as estribeiras com Adrielle Peixoto: «Tem algo negro dentro dela»

Na cadeira quente do pós gala, Nuno Brito e Adrielle Peixoto voltaram a trocar fortes acusações. Os rivais foram protagonistas de uma nova discussão que chocou todos os colegas. Em conversa com Érica Reis, Nuno assumiu que não quer ter qualquer relação com Adrielle, chegando mesmo a assumir que, assim que sair da casa, vai bloquear a concorrente nas suas redes sociais. O concorrente disparou que Adrielle lhe traz 'más energias' e, por isso, prefere manter a distância. Adrielle Peixoto foi impiedosa na resposta, levantando questões acerca de questões raciais, o que não caiu bem ao grupo.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.