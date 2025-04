Nuno Brito protagoniza vários conflitos! Saiba o que aconteceu num dia intenso no Big Brother

No Big Brother, Nuno Brito tem estado a dar que falar no jogo, depois de protagonizar vários conflitos na casa.

Recorde o que aconteceu:

O ambiente aqueceu com uma intensa discussão entre Manuel Rodrigues e Nuno Brito, após um desentendimento relacionado com a entrega dos convites para a festa.

Manuel afirmou que Nuno se deixou influenciar por Solange Tavares ao decidir a distribuição dos convites, o que acabou por resultar na sua exclusão da festa. Descontente com a situação, visto que sentiu que merecia um convite para a festa, o concorrente revoltou-se. Como manifesto de desagrado com a atitude do colega e atual líder da casa, Manuel Rodrigues recusou participar na prova semanal. O concorrente ainda mencionou que não vê Nuno Brito como seu líder, e que não compactua com as suas decisões: «Não é líder nenhum, estou fora desta liderança».

Este episódio gerou um clima de tensão entre os concorrentes, culminando numa acesa discussão. Manuel Rodrigues não poupou críticas à liderança de Nuno Brito, demonstrando grande insatisfação com a forma como as decisões estavam a ser tomadas dentro da casa

Nuno Brito ficou bastante exaltado com toda a situação e, depois da discussão, desabafou com os restantes colegas sobre o ocorrido: «O palhaço de serviço está-me a picar (…) é o que dá aturar crianças»