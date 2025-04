Nuno Brito questiona elogios de Joana Diniz a Adrielle: «Não deve estar a falar da mesma que vive nesta casa»

No Big Brother, o anfitrião questiona os concorrentes sobre como se sentiram acerca das opiniões do João Ricardo e da Joana Diniz. O Manuel Cavaco espera que os “egos não fiquem inflamados” e a Solange mostra-se indignada pelas opiniões serem todas a favor de dois concorrentes. O Nuno atira que são os “privilegiados”, condenando-os por já estarem a par da dinâmica da casa quando entraram. O Luís considera que é “mau íntimo” por parte da Solange condenar a opinião dos convidados, sugerindo que a concorrente comece a “pedalar mais”. O Tomé dá o seu parecer e considera que o Nuno também é privilegiado por ter estado na casa de vidro e ter formado a sua base de apoiantes. O Nuno remata que não entendeu a posição da Joana Diniz quanto à Adrielle, confessando que não vê essa concorrente de que tanto falam. Os dois voltam a entrar em bate-boca.

Isto acontece após uma gala que começou de forma surpreendente com o anfitrião a surpreender os concorrentes com uma sanção., numa noite que deu muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Para além desta notícia que deixou os concorrentes em estado de alerta, esta noite a gala contou ainda com a invasão de dois coelhinhos da Páscoa – ex-concorrentes Joana Diniz e João Ricardo - que trouxeram consequências para a casa do Big Brother.

A gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

Acompanhe ao minuto e não perca os todos desenvolvimentos na casa mais vigiada do país!