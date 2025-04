Nuno Brito reage a acusações de Luís Gonçalves: «Estou a ser crucificado...»

O Big Brother 2025 continua a surpreender com dinâmicas originais e cheias de entretenimento! Desta vez, os concorrentes foram desafiados a entrar no universo mágico e irreverente do circo, numa dinâmica intitulada «O Circo do Big Brother». Cada participante teve de atribuir papéis circenses aos colegas — como palhaço, o leão, o domador, o equilibrista, o cuspidor de fogo e o ilusionista — revelando afinidades, tensões e perceções sobre o jogo. A atividade gerou reações inesperadas, momentos de boa disposição e algumas faíscas, prometendo agitar ainda mais o ambiente dentro da casa mais vigiada do país.

Luís Gonçalves e Nuno Brito acabaram por ter um confronto aceso, ainda com o tema do polémico almoço do líder envolvido. Luís fez algumas acusações ao líder sobre os seus comentários sobre as mulheres, ao que este último se defendeu.