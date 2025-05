Nuno Brito reage mal à nomeação direta e ataca Carina Frias. Concorrente responde à letra

Depois de Carina Frias eleger Nuno Brito para ficar nomeado diretamente, o concorrente confidenciou que a escolha foi «previsível». A concorrente não concordou e justificou-se: «já entreguei um colar vermelho ao Igor, que é uma pessoa muito mais próxima de mim. Já dei ao Cavaco, já dei à Carolina, por isso não era assim tão previsível dar te a ti. Foi a primeira vez que o fiz contigo».

Nuno acusou a Carina de se estar a fazer de vítima. Luís Gonçalves defendeu a colega e disse a Nuno que ele está sempre a nomeá-la. A jovem ironizou: «Não. Eu agora estou a fazer-me de vítima».

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

