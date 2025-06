Nuno Brito revoltado com acusação de Carina Frias: «Eu não menti!»

No Big Brother, Carina Frias discute com Nuno Brito, depois deste não gostar da opinião da colega sobre si e a acusar de apenas sentir o que sente, com base no que os outros dizem. Carina defende-se e garante que a sua visão é com base no que vê à sua volta, no jogo.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

