Nuno Brito surpreende ao revelar: «Tenho amigos com muito dinheiro…»

No Big Brother, Nuno Brito, que é o líder esta semana, conversa com Inês Vilhalva e garante que não se aproxima de ninguém por interesse. O concorrente deixa Inês a pensar quando afirma: «Tenho amigos com muito dinheiro».

Recorde-se que Dinis, Adrielle, Tomé e Sara são os nomeados e estão em risco de sair na gala deste domingo. Já Inês, Carina, Solange, Manuel Rodrigues, Carolina, Diogo, Érica e Luís foram eleitos esta semana os protagonistas da casa, pelo público que votou na APP do TVI Reality.

