Nuno Brito tem um desabafo sincero sobre a sua liderança e sobre os últimos acontecimentos do jogo com uma das colegas da casa. Carolina Braga ouve atentamente o concorrente e dá conselhos sobre como lidar com algumas situações, fazendo também ela partilhas sobre si.

Isto acontece numa altura em que Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 9 de abril.