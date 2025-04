No Big Brother, Nuno Brito desabafa com os colegas sobre o jogo e reflete sobre o seu futuro no mesmo. Sabe que depois de duas semanas seguidas na liderança da casa, que lhe confere imunidade, vai certamente ser alvo de votos por parte dos colegas nas nomeações.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!