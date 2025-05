O abraço mais inesperado das últimas semanas chega ao Big Brother: Lisa atinge um limite e abraça-se à rival

No Big Brother, Solange tem a iniciativa de conversar com Lisa refere que a ouviu dizer que a sua sanidade mental vale mais do que o prémio final. A açoriana desabafa que espera não ter contribuído para Lisa ter ficado tão em baixo e acaba por pedir desculpa pois não foi a sua intenção. Lisa confessa estar apenas cansada e acaba por se emocionar. Solange acaba por pôr de parte o que as afasta e abraça a concorrente. Sobre Nuno, Lisa refere que assim como foi atacada também já atacou, mas desta vez o concorrente tocou em pontos que não permite e nem vai ficar calada. A Solange conclui que estão os dois dependentes um do outro e isso é horrível.

Veja o vídeo do momento.

Recorde-se que No Especial desta quinta-feira, Nuno Brito e Luís Gonçalves livraram-se da t-shirt que os juntou e que os obrigou a conviver. Os dois concorrentes conseguiram o objetivo de conversar um com o outro, e agora até são conselheiros um do outro. Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

