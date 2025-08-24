«O Afonso é uma criança»: concorrentes tecem duras críticas ao militar

No Big Brother Verão, durante a sessão de cinema da noite anterior, Afonso não se calou e passou o tempo a relatar o filme. Na manhã seguinte, Ana Duarte mostrou-se incomodada e comentou que não achou graça à situação, afirmando: «O Afonso é uma criança». Outros concorrentes juntaram-se às críticas, deixando duras palavras ao militar.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!