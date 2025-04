O amor está no ar? A manhã na casa do Big Brother começou com muitos carinhos... e dois concorrentes estão cada vez mais cúmplices

Depois de uma noite de fortes emoções e discussões acesas, a casa do Big Brother acordou ao som do romance. As emoções estão à flor da pele para todos, o que se faz notar logo pela manhã. Ao acordar, Carolina Braga e Diogo Bordin mostram-se mais próximos que nunca, trocando mimos e carícias bem afetuosas. Os concorrentes partilharam a cama e, ao acordar, mostram sinais do carimho que nutrem um pelo outro. No entanto não foram os únicos. Lisa Schincariol e Nuno Brito também partilharam a cama esta noite e, ao acordar, mostraram que estão cada vez mais cúmplices. Os concorrentes esconderam-se debaixo dos lençóis, longe da atenção das câmaras, e por lá permaneceram durante largos minutos.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.