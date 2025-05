«O amor não me assiste»: Renata Reis volta a falar sobre assuntos do coração

Durante a tarde, Renata Reis esteve a lanchar com Lisa Schincariol e Igor Rodríguez. Depois de considerar que existe uma química entre os dois colegas, a convidada do Big Brother explicou que é «apologista do amor» e, por isso, quer que os concorrentes estejam felizes.

Foi nesse seguimento que Renata Reis voltou a dizer que está fechada para o amor, depois de ter terminado a sua relação com Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8.

«O amor não me assiste mas quero que o amor assista aos outros. Sou apologista ao amor», explicou.

Isto acontece após uma gala forte, na qual a concorrente expulsa foi Sara Silva, que recebeu 22% dos votos do público (para salvar). A saída da casa deixou os colegas chocados, já que Sara era considerada uma das participantes fortes da edição.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

