O assunto do momento: As imagens do avião de Bruno Savate que causou uma grande discussão na casa

No Diário de fim de semana do Big Brother, assistimos a imagens que marcaram o dia de hoje, sábado, 19 de abril de 2025.

Um avião sobrevoou a casa do Big Brother, deixando os concorrentes em grande agitação. A faixa, visível no céu, trazia uma mensagem de apoio dirigida a Luís Gonçalves, enviada pela team de fãs de Bruno Savate. A inesperada demonstração de apoio rapidamente captou a atenção de todos os moradores, gerando curiosidade e especulações dentro da casa. Todos ficaram eufóricos e parabenizaram Luís pela mensagem de apoio.

Depois, o ambiente aqueceu na casa do Big Brother 2025 com uma forte discussão entre Nuno Brito e Adrielle Peixoto. Durante um momento de tensão, Nuno confrontou a colega, acusando-a de ser "insignificante" e afirmando que fez "em um dia o que ela não fez em duas semanas" no jogo. A troca de palavras subiu rapidamente de tom, levando Adrielle a responder de forma contundente: «Não estás falando para a tua filhinha».

Perante a escalada do conflito, Luís Gonçalves acabou por intervir, tentando acalmar os ânimos e defender Adrielle: «Estás a rebaixar uma mulher!», atirou, perante os gritos e a troca de farpas que marcaram o momento.