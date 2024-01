O beijo mais esperado! Cláudio Ramos recorda palavras de Márcia Soares: «O Francisco não é o Big Brother»

Hoje às 10:38

No «Dois às 10», Zé Lopes e Cinha Jardim fazem o rescaldo da última gala do «Big Brother - Desafio Final». Recordámos a saída de Márcia Soares da casa mais vigiada do país, nomeadamente, a sua despedida de Francisco Monteiro. Cláudio Ramos recorda palavras de Márcia, após esta ter decidido não ficar na casa como concorrente. Zé Lopes comenta a passagem da Márcia pelo programa, e destaca um aspeto negativo.