Hoje às 11:18

No «Dois às 10», os recém-casados Joana Schreyer e Ricardo Pereira falam sobre a organização da festa de casamento. Os ex-concorrentes do «Big Brother» falam acerca do seu futuro e revelam alguns detalhes do negócio que estão prestes a lançar. Quanto ao tema dos filhos, saiba o que diz o casal.