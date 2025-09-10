O clima aquece: A massagem e o gesto de atrevido de Miranda a Afonso no cair da noite

No Big Brother Verão, vemos imagens de Afonso Leitão e Catarina Miranda na cama. Desta vez, a concorrente está a fazer uma massagem muito "caliente" ao amigo especial. Além da massagem, Miranda tem um gesto atrevido e Afonso questiona-a.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

