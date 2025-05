O clima aqueceu depois da sanção de Carolina Braga e Luís Gonçalves foi implacável: «És perigosa...»

No Big Brother, Carolina Braga rejeitou deliberadamente uma ordem do soberano. A concorrente recusou-se a partilhar a t-shirt branca com Luís Gonçalves, ameaçando que saíria do programa caso fosse obrigada. Acabou por ser sancionada e, além de ter ficado nomeada, não pode nomear nem ser líder na próxima semana.

Depois, Carolina Braga garantiu que não vai voltar a falar com Luís Gonçalves. «A partir de hoje, só falo para ti quando for obrigada a isso. Vais ficar sem resposta», justificou a concorrente.

«Dizes que eu te maltrato, mas tu é que disseste aí que me queria tirar do sério», atirou Luís. Diogo Bordin apoiou a namorada. «Já devias ter sido sancionada há mais tempo», prosseguiu o ex-fuzileiro. «És perigosa. Belo exemplo que estás a dar lá para fora, só te digo», acrescentou.

Veja o vídeo do momento.

Recorde-se que No Especial desta quinta-feira, Nuno Brito e Luís Gonçalves livraram-se da t-shirt que os juntou e que os obrigou a conviver. Os dois concorrentes conseguiram o objetivo de conversar um com o outro, e agora até são conselheiros um do outro. Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

