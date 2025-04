O clima azeda entre dois concorrentes e Carolina mete-se na 'confusão': «Porra, queres que eu repita? Tu és planta, tu és...»

No Big Brother, Igor Rodríguez e Adrielle Peixoto protagonizam uma discussão, no seguimento do que aconteceu na passada quinta-feira, no dia de gala. Adrielle entrou "em grande" na casa mais vigiada do país, tendo iniciado logo alguns atritos com alguns dos concorrentes, nomeadamente Igor e Dinis. Quanto ao concorrente madeirense, Adrielle nomeou-o de "planta", e este parece não deixar passar o assunto. Em clima de tensão, os dois são protagonistas de uma discussão num dos quartos. Igor faz várias provocações à concorrente, e esta não se fica. Adrielle reafirma aquilo que já tinha dito, e Igor acusa a concorrente de ter uma "capa". Carolina entra na discussão e tenta "moderar" a conversa entre ambos. Igor fala em "humilhação e falta de respeito" por parte da concorrente, e a a discussão entre o mesmo e Adrielle parece subir de tom.

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros. Esta semana, Ana Neto, Carina Frias, Igor Rodriguez e Inês Vilhalva estão nomeados e um deles será expulso na próxima gala este domingo.

O Big Brother 2025 está de volta à TVI, com Cláudio Ramos a assumir novamente a condução do reality show mais visto em Portugal. Com um grupo de concorrentes prontos para enfrentar desafios, estratégias e emoções à flor da pele, esta edição promete surpreender os telespectadores com novas dinâmicas e reviravoltas inesperadas.

Acompanhe todas as novidades do Big Brother e não perca nenhum momento desta experiência única na televisão portuguesa.

