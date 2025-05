O comentário de Bruno Savate que deixou Solange Tavares de boca aberta e em choque

A reunião pós-gala continua e o Nuno justifica que ficou do lado do Manuel Cavaco não por afinidade, mas sim por ser quem dá mais ao jogo. A Renata atira que é a primeira vez que o Nuno admite que fez algo por jogo, aconselhando-o a fazer mais vezes. A capitã considera que o Nuno se aproveitou da situação entre o Luís e a Sara para aparecer e não o admitiu. Acrescenta que o Luís não é um “santo”, mas sim jogador, e que o Nuno é um “manipulador nato”. O Savate defende que o Nuno sempre se manteve constante no jogo e a Solange constata que o convidado está a dizer, entre linhas, que o Nuno está mal desde o início. Gera-se um pequeno bate-boca entre a Solange e o Savate e o capitão atira que “não está a dizer que a açoriana é burra, mas que tem perfil de burra”.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Logo na abertura do programa, Micael Miquelino recebeu uma expulsão direta, o que deixou todos em choque em lágrimas. O concorrente não esperava, mas acabou expulso por decisão dos colegas, que o elegeram como concorrente que menos faz falta na casa. Já Érica Reis foi a menos votada na votação para salvar e acabou também a abandonar a casa mais vigiada do País.

A gala ficou ainda marcada pela entrada de Bruno Savate e Érica Reis. Estes dois históricos concorrentes estão de regresso ao Big Brother como capitães de equipa e já deixaram a casa a ‘ferro e fogo.’

