O confessionário inédito de Diogo Bordin: O concorrente acaba em lágrimas e não poupa nos ataques

No Big Brother, durante o Diário, conduzido por Maria Botelho Moniz, recebemos Adrielle Peixoto, Francisco Monteiro e Inês Simões para comentar a alta tensão que se tem vivido na casa mais vigiada do País. Vemos todas as imagens do que aconteceu após o Especial mais tenso até agora do Big Brother, onde os ânimos estiveram verdadeiramente exaltados e onde o termo "perfil de abusador" foi atirado contra Luís Gonçalves. A tensão não terminou após o Especial, e o personal trainer entrou em confronto aceso com Nuno Brito, ao mesmo tempo que "disparava" para todos os lados contra Diogo Bordin. Vemos, ainda, imagens exclusivas do confessionário de Diogo Bordin, onde o concorrente acabou em lágrimas.

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

