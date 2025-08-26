O 'Diretor de Recursos Humanos' já chegou à Malveira: Viriato Quintela entrou em ação!

No Big Brother Verão, Viriato Quintela assumiu o papel de “diretor de recursos humanos”, numa tarefa atribuída pelo líder Afonso Leitão. No desempenho da função, teve uma conversa com Bruna, que não hesitou em apresentar-lhe todos os problemas da casa e o momento foi hilariante. Veja tudo.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17