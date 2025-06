O gesto de Carolina Braga que ninguém reparou na gala e que deixou Luís Gonçalves fora de si

Na gala do Big Brother, Luís Gonçalves e Carolina Braga voltaram a desentenderem-se em direto e a discussão escalou de tal forma que Cláudio Ramos teve de intervir para que os ânimos acalmassem. Mas, ao contrário do que se esperava, os dois concorrentes continuaram com ataques mútuos... e tudo porque a concorrente fez um gesto que passou despercebido na gala.

Quando Cláudio Ramos lançava as linhas para salvar os concorrentes que estavam nomeados, Carolina Braga começou a mandar beijinhos para Luís Gonçalves, em tom de provocação. O ex-fuzileiro perdeu a cabeça e reagiu. «És mesmo baixa tu. Esta senhora agora aqui a mandar-me beijinhos, veja lá, isto é uma vergonha. A mandar-me beijinhos... ainda provocas? És uma vergonha, Deus queira que, lá fora, as mulheres não sigam o teu exemplo», atirou, exaltado.

Recorde-se que a gala deste domingo, dia 1 de junho, foi repleta de emoções fortes. Os concorrentes ficaram em choque com a expulsão de Solange Tavares. Até a própria concorrente ficou surpreendida e, na hora do adeus, resolveu não se despedir de Nuno Brito. Solange Tavares ficou em choque ao perceber que foi a menos votada pelo público.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

Acompanhe todos os desenvolvimentos do Big Brother no Ao Minuto.