O gesto polémico e intimidatório de Viriato que causou alvoroço na casa da Malveira

No Especial Big Brother Verão, após assistirmos a imagens quentes do mais recente conflito entre Afonso Leitão e Viriato Quintela, onde ambos levantaram a voz um para o outro, vemos o ator a ter um gesto que já é tema na casa mais vigiada do País. Em direto, Viriato 'defende-se' e traz para a mesa o mesmo gesto que teve perante Kina, quando esta ainda se encontrava na casa. Veja as declarações!

Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

