Há 1h e 54min

A Joana aproveita uma atividade para falar com o casal recém separado. A Joana pede à Jéssica para ser mais compreensiva com o Francisco Vale, no entanto, a futebolista reforça que continua sem compreender por que razão o rapaz fumou se ela não gosta.

De seguida, o Francisco Vale confessa que estão numa bola de neve e que o maior problema é a falta de comunicação. Momentos depois, a Jéssica prepara o pequeno-almoço para o Francisco que decide tomar banho primeiro…