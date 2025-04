«O grupinho está a sair aos poucos...»: A teoria de Tomé Cunha sobre as últimas expulsões no programa

No Big Brother, no quarto rosa, a conversa é sobre nomeações e Érica diz que Solange nomeou o Tomé porque «esta casa não será dividida entre o Luís e o Nuno». O Tomé lembra que tinha dito que quando o Dinis saísse, a dinâmica ia mudar... e recorda que o «grupinho» está a sair aos poucos. Igor pergunta se ele acha que vai sair a seguir e, atira, «não há grupos». A Sara diz que há «um mini-grupo» e Érica afirma que a casa está bem dividida... e pode dizer quem está de cada lado. Igor pergunta quem e Érica é imediata: tu não estás «no nosso«, estás «no deles».

Igor irrita-se e garante não há lados. Já Érica diz que não há lados... mas quando é para tomar uma decisão, os votos pendem para um lado. Igor lembra que «está lá», mas a Carolina votou em si. E Érica atira que quando for para nomear alguém do grupo, ele é o primeiro a ir. Tomé afirma que tal é inevitável, mas não é um problema. Lembra que se dá bastante bem com o Igor, mas sabe bem que ele está «do outro lado». E, garante, nunca o vai nomear. Érica diz que se dá super bem com o Manuel Rodrigues, mas também sabe perfeitamente...

Igor pergunta se ela o nomeou e a concorrente diz que não, pois não o queria na chapa ao lado da Sara. No jardim, Manuel Rodrigues comenta com a Solange que nesta luta entre os dois está «2-2», pois dele saiu a Ana e o Tiago e dela o Gonçalo e o Dinis. De volta ao quarto rosa, Érica diz à Sara que ela não pode voltar a dizer «ai como é que é possível?» (referindo-se a ser salva). Já Tomé lembra que o lado bom vence sempre, mas Sara diz que nestes jogos nem sempre...

Ontem, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

