O impensável aconteceu. Manuel Rodrigues e Adrielle Peixoto têm date revelador

No Especial do Big Brother, o anfitrião desafia duplas improváveis a terem um speed dating. Manuel Rodrigues e Adrielle Peixoto respondem a perguntas indiscretas e mostram o lado mais divertido.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem surpreendido desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas. Acompanhe o que se passa na casa mais vigiada do País Ao Minuto.