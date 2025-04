O mais mentiroso da casa! Ana Neto não poupou Diogo Bordin: «Foi o que mais me enganou»

No dia 1 de abril, dia das mentiras, o Big Brother desafia os concorrentes a elegerem a pessoa mais mentirosa da casa. O concorrente eleito vai vestir-se de pinoquio. Ana Neto é a primeira concorrente a escolher e vai diretamente a Diogo Bordin, a concorrente refere que o Diogo a enganou no inicio do jogo, mas que agora está a gostar cada vez mais do concorrente.

