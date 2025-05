«O meu ex era perfeito para mim»: Lisa Schincariol nostálgica após discussão com Nuno Brito

Depois de discutir com Nuno Brito logo pela manhã, Lisa Schincariol desabafa com Manuel Rodrigues sobre o personal trainer e acaba por o comparar ao seu ex-namorado. «Eu disse-lhe que ele é problemático (...). Gosto de pessoas leves. Para o caos ja basto eu. Por isso é que o meu ex namorado era perfeito para mim», disse a concorrente.

«Olha aí, estás a compará-los (...). Estás a dizer que queres voltar para ele», retorquiu Manuel Rodrigues. «Não, não estou. Mas era leve, dava-me leveza», justificou a jovem da Póvoa de Varzim.

«Love of your life (amor da tua vida)», atirou Manuel Rodrigues. «Provavelmente. Foi uma pessoa muito querida para mim e é», confirmou Lisa.

