«O meu ex-namorado a ver... não merecia»: Lisa Schincariol não quer voltar a dormir com Nuno Brito

No Jardim, Lisa Schincariol contou a Igor Rodríguez que se arrepende por ter dormido com Nuno Brito na casa do Big Brother. «Eu também não fiz nada de mal, só dormi. Mas não foi fixe…», disse a concorrente, assumindo-se constrangida por saber que a família estava a ver e, principalmente, o ex-namorado.

«O meu ex namorado a ver… que chunga, se havia pessoa que não merecia isso era ele. Mas pronto», atirou.

