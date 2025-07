«O meu maior sonho era que ele não fosse “lambe-botas” do Bruno de Carvalho »: Inês Morais comenta postura de concorrente

No Última Hora do Big Brother Verão, os comentadores analisaram a postura de Bruno de Carvalho, mas o que mais se destacou foi a forma como os colegas o tratam dentro da casa. Inês Morais não poupou nas palavras e lançou a crítica: «O meu maior sonho era que o Viriato não fosse «lambe-botas» do Bruno de Carvalho.»

Esta semana, há cinco concorrentes em risco. Vote para salvar:

Afonso Leitão: 761 20 20 01

Catarina Miranda: 761 20 20 05

Kina: 761 20 20 08

Daniela Santos: 761 20 20 16

João Oliveira: 761 20 20 19

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.