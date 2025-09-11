O momento mais aguardado de Catarina Miranda: «Este é o primeiro beijo que vou dar ao Afonso»

No Especial do Big Brother Verão, a decisão dos portugueses arrancou gargalhadas entre os concorrentes: a escolha foi mesmo leitão. Após o Especial, os finalistas desfrutaram do seu último jantar na casa mais vigiada do País, entre sorrisos e momentos de descontração. Catarina Miranda não perdeu a oportunidade de brincar com a situação e dizer que finalmente deu o primeiro beijo ao aliado: Afonso Leitão. Veja aqui o momento.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

