O momento mais aguardado de Catarina Miranda: «Este é o primeiro beijo que vou dar ao Afonso»

No Especial do Big Brother Verão, a decisão dos portugueses arrancou gargalhadas entre os concorrentes: a escolha foi mesmo leitão. Após o Especial, os finalistas desfrutaram do seu último jantar na casa mais vigiada do País, entre sorrisos e momentos de descontração. Catarina Miranda não perdeu a oportunidade de brincar com a situação e dizer que finalmente deu o primeiro beijo ao aliado: Afonso Leitão. Veja aqui o momento.
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
