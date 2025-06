Cristina Ferreira partilhou um vídeo com o namorado, João Monteiro, em que os dois estão juntos a fazer pilates e o momento está a tornar-se viral nas redes sociais.

No vídeo - publicado nos stories do Instagram - é possível ver João Monteiro com uma expressão de sofrimento, enquanto tenta acompanhar os movimentos exigentes da prática de pilates. Cristina, por sua vez, mostra-se mais à vontade, habituada à prática.