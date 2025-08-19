O olhar não engana: Enquanto Jéssica e Afonso cantam juntos, a cara de Miranda é impagável

No Big Brother Verão, Afonso Leitão está muito divertido a cantar na sala e Jéssica Vieira "junta-se à festa" e o olhar da concorrente não engana quando esta olha para Afonso, o seu ex-namorado. Do outro lado da sala temos Catarina Miranda que reage de forma menos positiva a esse momento mais leve e divertido na casa mais vigiada do País.

