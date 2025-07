O outro lado da fama: O direto do Big Brother que deixou todos emocionados

No Big Brother Verão, o anfitrião desafiou os concorrentes a refletirem sobre o lado negativo da fama. De que forma é que o outro lado da vida mediática impactou a felicidade e o bem-estar de todos? No Especial com Maria Botelho Moniz, os concorrentes voltaram a desabafar sobre as suas fraquezas e dificuldades com a fama.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

Acompanhe tudo aqui